POL-UL: (GP) Geislingen - Illegal Müll entsorgt / Ein 22-Jähriger soll in den vergangenen Tagen seinen Unrat bei Geislingen illegal entsorgt haben.

Ein 22-Jähriger soll in den vergangenen Tagen seinen Unrat bei Geislingen illegal entsorgt haben.

Ulm (ots)

Mehrere Zeugen entdeckten die Unmengen an Unrat am Parkplatz Eichhölzle an der L1230 zwischen Geislingen und Türkheim. Darunter fanden sich Müllsäcke, Reste von Nahrungsmitteln, diverse Haushaltsartikel sowie eine Matratze. Diese hat ein zunächst Unbekannter zwischen Montag und Mittwoch dort abgeladen.

Die Polizei Geislingen nahm die Ermittlungen zu dem Müllsünder auf. In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Geislingen sowie dem Bauhof gelang es recht schnell, einen 22-jährigen Tatverdächtigen zu ermitteln. Denn der hatte in den Mengen des Unrats auch seine Adresse hinterlassen. Den jungen Mann erwartet nun von der Polizei Geislingen, Abteilung Gewerbe und Umwelt, eine Anzeige und er muss mit einem Bußgeld rechnen. Auch die Kosten für die Müllentsorgung durch den Bauhof Geislingen wird er nun tragen müssen.

Hinweis der Polizei:

Umweltschutz ist Aufgabe jedes einzelnen und geht auch jeden an. Welche Beiträge man dazu leisten kann, darüber informiert ausführlich das Umweltministerium Baden-Württemberg (https://um.baden-wuerttemberg.de). Die Polizei leistet mit ihren Ermittlungen ihren Beitrag zu einer sauberen Umwelt. Denn wer die Umwelt schädigt und eine Strafe oder ein Bußgeld bezahlen muss wird sich reiflich überlegen, ob er nicht auch den Umweltgedanken hegen sollte.

