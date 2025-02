POL-GT: Einbrecher stehlen Schmuck an der Prälat-Buschmeier-Straße

Gütersloh (ots) - Verl (MK) - Am frühen Freitagabend (14.02., 18.00 - 18.45 Uhr) haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Bogenstraße verschafft. Nachdem die Einbrecher ein Fenster eingeschlagen hatten, durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Stand wurde Bargeld gestohlen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat ...

