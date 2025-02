POL-GT: 22-jähriger Autofahrer nach Überschlag im Krankenhaus

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (MK) - Bislang unbekannte Täter haben am Propsteihof im Ortsteil Clarholz eine Bronzefigur gestohlen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde der Diebstahl am Mittwoch (12.02.) erstmals festgestellt. Seit wann die Figur des St. Laurentius fehlt, steht bisher nicht fest. Die Bronzefigur war zuvor in einem gemauerten Häuschen an einer Außenmauer des Areals montiert. Die Täter haben die ...

mehr