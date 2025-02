Polizei Gütersloh

POL-GT: Drei leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall in Halle/Westf.

Gütersloh (ots)

Halle/Westf. (CJ) - Am 16.02.2025 wurde gegen 19:30 Uhr über den Notruf der Feuerwehr ein Verkehrsunfall in Halle/Westf. an der Kreuzung Künsebecker Weg/Friedlandstraße gemeldet. Eine Person sei durch den Zusammenstoß eingeklemmt worden. Zum Unfallort wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei entsandt. Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich der beiden Straßen. Ein 63-jähriger Fahrer eines Ford Focus befuhr die Friedlandstraße in Richtung Wiesenstraße. Im Fahrzeug befand sich, neben dem Harsewinkeler, noch eine 62-jährige Beifahrerin aus Harsewinkel. Ein 22-jähriger Haller befuhr mit seinem Pkw Mercedes den bevorrechtigten Künsebecker Weg in Richtung Halle. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Mercedes leicht verletzt. Er konnte die Unfallstelle nach einer Behandlung im Rettungswagen später selbstständig verlassen. Der 63-jährige Fahrer des Ford konnte seinen Pkw nicht selber verlassen. Für die schonende Bergung trennte die Feuerwehr die Fahrertür ab und holte den Harsewinkeler leicht verletzt aus seinem Fahrzeug heraus. Seine Beifahrerin konnte den Pkw eigenständig verlassen. Beide wurden durch den Rettungsdienst leichtverletzt zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser nach Gütersloh gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle für ca. 2 Stunden vollständig gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen zu möglichen Straf- oder Odnungswidrigkeitentatbeständen sowie zur Klärung der Unfallursache eingeleitet.

