POL-GT: Markus Mertens verstärkt den Bezirksdienst Wiedenbrück und Lintel

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Polizeihauptkommissar Markus Mertens verstärkt seit ein paar Tagen den Bezirksdienst Wiedenbrück und Lintel. Der 41-Jährige folgt damit auf die Stelle von Polizeihauptkommissar Ewald Martinschledde, welcher in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden ist. Der Bezirksdienst am Standort in Wiedenbrück ist damit wieder komplett und besteht aus den Polizeihauptkommissaren Reiner Hüttel, Daniel Bartscher und Markus Mertens.

Landrat Sven-Georg Adenauer, der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Georg Effertz, Abteilungsleiter Polizei Holger Meier und der Leiter des Bezirksdienstes für den Bereich Rheda-Wiedenbrück, Polizeihauptkommissar Andreas Möllenhoff begrüßten das Trio und ganz besonders Markus Mertens persönlich an ihrer Wirkungsstätte. Auch wenn natürlich alle drei für die Bürgerinnen und Bürger in Wiedenbrück und Lintel ansprechbar sind, widmet sich der Polizeihauptkommissar vorrangig dem Bezirk Lintel. Markus Mertens hat 2004 mit seiner Ausbildung im gehobenen Dienst der Polizei NRW begonnen. Nach seiner Ausbildung war er für mehrere Jahren bei der Polizei in Dortmund tätig im Wach- und Wechseldienst. Danach folgten elf Jahre als Lehrender an der Polizeischule in Schloß Holte-Stukenbrock. Seit September 2024 wechselte er zurück in den Wach- und Wechseldienst. Dieses Mal allerdings in Rheda-Wiedenbrück. Rheda-Wiedenbrück ist auch seine Geburtsstadt. Markus Mertens freut sich nach elf Jahren Lehre wieder in den direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern zu kommen. Die Bezirksdienstbeamten sind erste Anlaufadressen für die kleinen und großen Sorgen. "Mein Ziel ist es, stets ein offenes Ohr für die Menschen in Wiedenbrück zu haben. Die Polizeiarbeit lebt von gegenseitigem Vertrauen und genau dieses möchte ich weiter ausbauen und stärken. Ich setze dabei auf eine enge Zusammenarbeit mit den Menschen die mir begegnen, aber auch mit den lokalen Institutionen. Nur durch einen regelmäßigen Austausch und gegenseitige Unterstützung können wir gemeinsam für ein sicheres und lebenswertes Umfeld und somit für ein gutes gesellschaftliches Miteinander sorgen.", so der frischgebackene Bezirksdienstbeamte bei seiner Vorstellung.

Die Beamten des Bezirksdienstes Wiedenbrück und Lintel haben ihr Büro in Wiedenbrück, Kirchplatz 2. Die Sprechzeiten sind Dienstags von 08.30 Uhr - 10.30 Uhr und nach Vereinbarung. https://guetersloh.polizei.nrw/bezirksdienst-wiedenbrueck-lintel

Bild (v.l.n.r.): PHK Andreas Möllenhoff, LPD Holger Meier, PHK Reiner Hüttel, PHK Markus Mertens, Landrat Sven-Georg Adenauer, PHK Daniel Bartscher und Georg Effertz

