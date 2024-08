PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Handwerker flüchten nach verursachtem Schaden+++Unbekannte randalieren in Schule+++Sachbeschädigung in Tiefgarage+++Tür von Reisebüro beschmiert+++Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Bad Schwalbach (ots)

1. Handwerker flüchten nach verursachtem Schaden, Heidenrod, Martenroth, Dienstag, 27.08.2024, 12:46 Uhr

(ms) Am Dienstagmittag verursachten in Heidenrod unbekannte Handwerker einen Schaden und verschwanden. Gegen 12:50 Uhr klingelten in der Straße "Martenroth" drei Männer bei einem 63-Jährigen und boten an dessen Dachrinne zu reparieren. Ohne seine Zustimmung machten die Handwerker sich an der Dachrinne zu schaffen und beschädigten diese. Anschließend flüchteten die Unbekannten unverrichteter Dinge. Ein Zeuge konnte die Männer in einem Ford Transit mit polnischen Kennzeichen wegfahren sehen. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06127) 7078-0 entgegen.

2. Unbekannte randalieren in Schule,

Rüdesheim am Rhein, Breslauer Straße, Montag, 26.08.2024, 18:00 Uhr bis Dienstag, 27.08.2024, 07:00 Uhr

(ms) In Rüdesheim randalierten zwischen Montagabend und Dienstagmorgen unbekannte Täter in einer Schule. Im genannten Zeitraum verschafften sich die Vandalen auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu der Turnhalle einer Schule in der Breslauer Straße. Dort beschädigten sie einen Filmprojektor sowie eine Pinnwand und entwendeten zudem einen Bohrschrauber. Die Polizeistation Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Sachbeschädigung in Tiefgarage,

Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Montag, 26.08.2024, bis Dienstag, 27.08.2024

(ms) In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Oestrich-Winkel zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte betraten nachts eine Tiefgarage in der Rheingaustraße. Dort rissen die Täter eine Deckenlampe aus der Verankerung und hinterließen die Scherben der Lampe sowie zahlreicher Bierflaschen auf dem Boden. Neben dem Unrat wurde eine Bauchtasche mit einem Portemonnaie gefunden. Die Polizeistation Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Tür von Reisebüro beschmiert,

Idstein, Wiesbadener Straße, Dienstag, 27.08.2024, 21:31 Uhr

(ms) In Idstein wurde am späten Dienstagabend Teile der Außenfassade eines Reisebüros beschmiert. Gegen 21:30 Uhr näherte sich eine unbekannte männliche Person einem Reisebüro in der Wiesbadener Straße. Hier beschmierte der Täter ein Türschild und die Glasscheibe einer Tür. Der Mann wird als circa 180cm groß, etwa 15-18 Jahre alt und dunkelhäutig beschrieben. Er hatte Dreadlocks und trug eine große schwarze Zimmermannsweste. In wieweit dieser Vorfall mit ähnlichen, in den vergangenen Tagen festgestellten Schmierereien im Zusammenhang steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

5. Auffahrunfall mit leichtverletzter Person, Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße, Dienstag, 27.08.2024, 16:13 Uhr

(ms) Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Rüdesheim ein Verkehrsunfall, infolge dessen sich ein Quad Fahrer leicht verletzte. Gegen 16:15 Uhr befuhr ein 73-Jähriger mit seinem VW Arteon die Geisenheimer in Richtung Rüdesheim. Unmittelbar hinter ihm fuhr ein 44-jähriger Mann mit einem Quad, gefolgt von einem 30-Jährigen Fahrer eines VW Caddy. Verkehrsbedingt musste der Fahrer des Arteon zusammen mit dem dahinterfahrenden 44-Jährigen anhalten. Der am Steuer des Caddy sitzende 30-Jährige übersah den Anhaltevorgang und fuhr auf das Heck seines Vordermanns auf. Dieser schob sich wiederum in das Heck des Arteon. Durch den Unfall zog sich der Quadfahrer Schürfwunden zu und wurde von Rettungskräften behandelt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden, dieser wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

