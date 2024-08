PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Sachbeschädigung in Schule +++ Schmierereien an Hauswand

Bad Schwalbach (ots)

1. Randalierer in Schule,

Rüdesheim, Breslauer Straße, Montag, 26.08.2024, 18:00 Uhr bis Dienstag, 27.08.2024, 7:00 Uhr

(cw)Im Verlauf der Nacht auf Dienstag kam es in einer Schule in Rüdesheim zu einer Sachbeschädigung. Zwischen 19:00 Uhr und 7:00 Uhr drangen unbekannte Randalierer in eine Schule in der Breslauer Straße ein. Dort zerstörten sie einen Projektor und eine Pinnwand. Täterhinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112 - 0 entgegen.

2. Hausfassaden und PKW beschmiert,

Idstein, Wiesbadener Straße und Bahnhofstraße, Sonntag, 25.08.2024, 15:40 Uhr bis Montag, 26.08.2024, 6:00 Uhr

(cw)Mehrere Gebäude und PKW wurden zwischen Sonntag und Montag in Idstein beschmiert. In der Wiesbadener- und Bahnhofstraße entdeckten Anwohner ab 06:00 Uhr an mehreren Hausfassaden und mindestens sieben Fahrzeugen Schmierereien. Diese seien um 15:40 Uhr am Sonntag noch nicht vorhanden gewesen. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei in Idstein hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer (06126) 939 - 40.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell