POL-GT: Bronzefigur am Propsteihof gestohlen

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (MK) - Am Dienstagnachmittag (11.02., 15.20 Uhr) verübte ein bis dahin unbekannter Täter einen Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Blanke Riek. Durch das Einschlagen eines Fensters gelangte der Einbrecher in das Einfamilienhaus. In der Folge durchsuchte der Täter mehrere Wohnräume nach Wertgegenständen. Gestohlen wurde nach derzeitigem Stand Schmuck und Bekleidung. Zeugenhinweise ...

