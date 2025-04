Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall mit Sachschaden

Am Donnerstag achtete eine Mercedes-Fahrerin in Heidenheim nicht auf den Verkehr.

Um 20.35 Uhr war eine 20-Jährige mit ihrem BMW in der Marienstraße in Richtung Schnaitheim unterwegs. Von einem Parkplatz fuhr eine 58-Jährige mit ihrem Mercedes in die Marienstraße ein. Dabei achtete die Mercedes-Fahrerin wohl nicht auf den Verkehr und sie stieß mit dem BMW zusammen. Beide Fahrerinnen hatten Glück und blieben unverletzt. Die Polizei Heidenheim nahm den Unfall auf. Der Sachschaden wird auf insgesamt 6.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

