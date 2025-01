Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Einbruch, Diebstähle

Aalen (ots)

Backnang: Unfall - Fußgängerin angefahren

Am Donnerstagmorgen befuhr gegen 07:50 Uhr ein 57-jähriger Audi-Fahrer die Weissacher Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Am Fußgängerüberweg auf Höhe der Eichendorffstraße übersah der Audi-Fahrer eine 54-jährige Fußgängerin, die dort die Straße überquerte. Als die Fußgängerin im Bereich der fahrbahnmittigen Verkehrsinsel war, kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi. Dabei wurde die 54-Jährige leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Waiblingen-Neustadt: Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter gelangten am Mittwochmittag gewaltsam in eine Wohnung in der Birkhahnstraße. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet der Polizeiposten Waiblingen-Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149.

Waiblingen: Diebstahl von Motorroller

In der Zeit von Mittwoch, 21:30 Uhr bis Donnerstag, 09:00 Uhr entwendeten unbekannte Diebe einen schwarzen Motorroller des Herstellers "Malaguti". Am Roller war das Versicherungskennzeichen "977 LDB" angebracht. Der Roller war in der Heerstraße abgestellt und hatte einen Wert von etwa 500 Euro.

Oppenweiler-Rüflensmühle: 200 Liter Diesel entwendet

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Zutritt zu einer Baustelle im Bereich der Rüflensmühle, brachen das Vorhängeschloss des Tankdeckels eines Baggers auf und entwendeten ca. 200 Liter Diesel. Der Polizeiposten Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und bitten unter der Telefonnummer 07193 352 um Hinweise auf die Täter.

Schorndorf: Mehrere Gegenstände gestohlen

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 02:00 Uhr verwüsteten Unbekannte den Vorgarten eines Wohnhauses im Wieselweg und entwendeten mehrere Gegenstände im Wert von etwa 150 Euro. Zeugen, welche Hinweise auf die Vandalen und Diebe geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Schorndorf: Mehrere Werkzeuge entwendet

In der Zeit von Dienstag, 16:15 Uhr bis Donnerstag, 06:20 Uhr brachen unbekannte Diebe das Vorhängeschloss einer Aufbewahrungskiste in der Baumwasenstraße auf und entwendeten mehrere darin befindliche Werkzeuge. Der Wert der geklauten Werkzeuge wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schorndorf bittet unter der Rufnummer 07181 2040 um Hinweise auf die Diebe.

