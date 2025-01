Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham +++ Sperrung erforderlich +++ Führerschein des Verursachers beschlagnahmt

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Nordenham musste am Montag, 06. Januar 2025, ab ungefähr 08:00 Uhr, eine halbseitige Sperrung auf der B212 errichtet werden. Der Führerschein des Verursachers wurde beschlagnahmt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 73-jähriger Nordenhamer mit einem SUV die B212 in Richtung Blexen. Trotz Gegenverkehrs setzte er zwischen dem Abzweig nach Kleinsiel und der Hoffe-Kreuzung zum Überholen eines vorausfahrenden Lkws an. Schon beim Ausscheren kollidierte er mit dem Heck dieses Lkws. Der entgegenkommende, 49-jährige Fahrer eines Sattelzuges wich nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß mit dem SUV zu verhindern. Trotzdem kam es auch hier zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. Der 73-Jährige setzte seine Fahrt fort und kam erst nach dem Abbiegen in Hoffe durch einen Defekt am Vorderrad auf der Stadländer Straße zum Stillstand. Von hier verständigte der 48-jährige Lkw-Fahrer aus Friesland, mit dem es den ersten Zusammenstoß gab und der dem 73-Jährigen gefolgt war, die Polizei.

Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Der SUV des 73-Jährigen musste abgeschleppt werden. Für den Sattelzug, der nach dem Ausweichen nach rechts im aufgeweichten Grünstreifen festgefahren war, musste ebenfalls ein Bergungsunternehmen verständigt werden. Auf der B212 musste eine halbseitige Sperrung errichtet werden, die bis zum Mittag Bestand hatte.

Gegen den 73-jährigen Mann ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Ihm werden die Gefährdung des Straßenverkehrs durch falsches Überholen und das unerlaubte Entfernen vom Unfallort vorgeworfen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete eine Richterin die Beschlagnahme seines Führerscheins an.

