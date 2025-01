Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kleinwagen kollidiert in Bookholzberg mit Gebäudewand

Delmenhorst (ots)

Nicht unerheblicher Gebäudeschaden ist am Sonntag, 05. Januar 2025, 09:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Bookholzberg entstanden.

Eine 80-jährige Frau aus der Gemeinde Ganderkesee befand sich mit einem Kleinwagen auf einem Parkplatz eines Geldinstituts in der Stedinger Straße. Beim Ausparken wählte sie den falschen Gang und fuhr vorwärts gegen die Gebäudewand.

Der Schaden am Gebäude konnte noch nicht eingegrenzt werden. Am Kleinwagen entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.

