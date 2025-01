POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Trunkenheit im Straßenverkehr +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Delmenhorst (ots) - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am 03.01.2025, gegen 11:17 Uhr, befuhr eine 25-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Landesstraße 858, Burhaver Straße, in Butjadingen, in Richtung Waddens. In Höhe der Hausnummer 94 geriet der PKW aus nicht geklärter Ursache ins ...

mehr