Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Hatten +++ Führerschein des Verursachers beschlagnahmt

Delmenhorst (ots)

Einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat am Donnerstag, 02. Januar 2025, gegen 13:50 Uhr, ein Autofahrer auf der Autobahn 28 in Hatten verursacht. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Der 74-jährige Mann aus Berlin war mit einem Kleinwagen auf der Autobahn in Richtung Oldenburg unterwegs. In der eingerichteten Baustelle in Höhe der Anschlussstelle Hatten kam er nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Warnbaken. Nach dem Zusammenstoß, durch den am Kleinwagen erhebliche Frontschäden entstanden, setzte der Mann die Fahrt bis zum Parkplatz "Hemmelsberg" fort. Hier trafen ihn Beamte der von Zeugen verständigten Autobahnpolizei auch an. Der 74-Jährige war zwar unverletzt, machte aber einen stark verwirrten und deshalb behandlungsbedürftigen Eindruck. Rettungskräfte wurden verständigt, die den Mann für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus fuhren. Der Kleinwagen, an dem Schäden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden, musste abgeschleppt werden.

Weil der Verdacht bestand, dass der 74-Jährige aufgrund geistiger oder körperlicher Mängel nicht zum sicheren Führen von Kraftfahrzeugen geeignet war, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer möglichen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete eine Richterin die Beschlagnahme seines Führerscheins an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell