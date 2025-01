POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Bränden in Hude

Delmenhorst (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Ganderkesee war am Donnerstag, 02. Januar 2025, gegen 16:30 Uhr, ein Auto nicht mehr fahrbereit. Zur Unfallzeit war eine 79-jährige Frau aus Ganderkesee mit einem Ford auf der Elmeloher Straße in Richtung Bookholzberg unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Straße "Bökenbusch" missachtete sie die Vorfahrt eines ...

