POL-DEL: LAndkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person +++ Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am 03.01.2025, gegen 11:17 Uhr, befuhr eine 25-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Landesstraße 858, Burhaver Straße, in Butjadingen, in Richtung Waddens. In Höhe der Hausnummer 94 geriet der PKW aus nicht geklärter Ursache ins Schleudern. Das Fahrzeug kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Seitenraum gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Außerdem entstand Sachschaden am PKW und dem Baum.

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen Am 03.01.2025, gegen 18.00 Uhr, befuhr eine 33-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW in Nordenham den Mittelweg. In Höhe des Unfallortes will sie nach links abbiegen. Hierzu muss sie mit ihrem PKW anhalten. Die hinter ihr fahrende 26-jährige PKW-Fahrerin erkennt die Verkehrssituation rechtzeitig und bremst ihren PKW ab und kommt zum Stehen. Die dann weitere nachfolgende 26-jährige PKW-Fahrerin kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sie fährt auf den vor ihr stehenden PKW auf und schiebt den PKW dann auf das im Kreuzungsbereich haltende Fahrzeug der 33-jährigen auf. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 8.000, - Euro.

