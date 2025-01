Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Erschreckende Verstöße bei Geschwindigkeitsmessungen am Wesertunnel

Delmenhorst (ots)

Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der B437 zwischen Wesertunnel und B212 wurden am Wochenende zwei erhebliche Verstöße festgestellt.

In der Zeit von Samstag, 04. Januar 2025, 22:15 Uhr, bis Sonntag, 05. Januar 2025, 00:30 Uhr, führten Beamte der Polizei Nordenham ausgangs der Nordröhre des Wesertunnels Geschwindigkeitsmessungen durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich ist auf 80 km/h beschränkt. Erfreulich war, dass in etwas mehr als zwei Stunden nur sechs Verstöße geahndet werden mussten. Zwei dieser Verstöße waren aber massiv.

Bei feuchten Bedingungen und Temperaturen um den Gefrierpunkt wurde gegen 22:40 Uhr ein 22-jähriger Mann aus Nordenham gemessen, der mit 135 km/h unterwegs war. Noch sehr viel schneller war ein 20-jähriger Mann aus Brake. Ihm wurde eine Geschwindigkeit von 180 km/h und damit eine Überschreitung um 100 km/h vorgeworfen. Neben der Eintragung im Fahreignungsregister und einem Bußgeld müssen sich beide jungen Männer auf Fahrverbote einstellen.

