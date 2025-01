Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Crailsheim - Jagstheim: Versuchter Einbruch

Am Mittwoch zwischen 13:35 Uhr und 23:20 Uhr versuchte ein bislang Unbekannter sich Zugang zu einer Wohnung in der Jagstheim Hauptstraße zu verschaffen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Einbruch in Verkaufsgeschäft

In der Wilhelmstraße hebelte zwischen Mittwoch 18:45 Uhr und Donnerstag 9:15 Uhr ein bislang Unbekannter eine Tür eines Verkaufsgeschäfts auf und verschaffte sich hierdurch Zugang zu den Verkaufsräumlichkeiten. Dort durchsuchte er Schränke und entwendete daraufhin ein Tablet. Anschließend verließ der Dieb durch selbige Türe das Geschäft und hinterließ einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Crailsheim: Scheibe eingeworfen

In der Haller Straße wurde am Donnerstag zwischen 0 Uhr und 6:20 Uhr von einer bislang unbekannten Person eine Scheibe einer Bar eingeworfen. Hierdurch entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

