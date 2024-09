Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrraddiebstahl

Pirmasens (ots)

In den frühen Morgenstunden des 14.09.2024 wurde in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 11:00 Uhr ein am Hauptbahnhof in Pirmasens abgeschlossenes schwarzes "Fatbike"-Fahrrad entwendet. Die unbekannte Täterschaft durchtrennte hierbei das angebrachte Fahrradschloss und entfernte sich in unbekannte Richtung. Auffallend an dem Fahrrad ist die namensgebende breite Bereifung an Vorder- und Hinterrad. Der Zeitwert des Fahrrades beträgt circa 1100 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell