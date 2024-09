Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 13.09.2024, wurde in der Zeit von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Sedanstraße abgestellte Anhänger von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser stieß, der Spurenlage zufolge, beim Rangieren gegen den stehenden Anhänger der Marke Westfalia. Der hieraus resultierende Sachschaden beziffert sich auf etwa 200 Euro. Im Anschluss setzte der unbekannte Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

