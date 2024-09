Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Am Nachmittag des 12.09.2024 wurde, in der Zeit von 14:45 Uhr bis 18:30 Uhr, ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Steinstraße, in Höhe des Medi-Centers, geparkter schwarzer VW Golf beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte augenscheinlich beim Ausparken den VW Golf an der hinteren linken Fahrzeugseite, oberhalb des Hinterrades. Im Anschluss wurde die Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf circa 750 Euro geschätzt. Die Geschädigte gab bei der Anzeigenerstattung an, dass beim Abstellen ihres Fahrzeuges ein weißer Porsche Macan hinter ihr parkte. Dieser steht womöglich im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallflucht. Die verantwortliche Person wird, auch zum Ausschließen einer Tatbeteiligung, darum gebeten, sich mit hiesiger Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell