POL-PPRP: 1. Nachtrag zu Verfolgungsfahrt mit verletzten Polizeibeamten - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Speyer (ots)

Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 13.10.2024 unter https://s.rlp.de/EzoPpNG

Am Sonntag (13.10.2024) war ein 29-Jähriger mit seinem Pkw zunächst vor der Polizei in Speyer geflüchtet und kurze Zeit später von Polizeikräften bei seiner fußläufigen weiteren Flucht in Römerberg vorläufig festgenommen worden.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Durch die Beschädigungen am Streifenwagen und dem Pkw des 29-Jährigen dürfte nach derzeitigem Stand ein Schaden von mindestens 50.000 Euro entstanden sein. Im Rahmen des Einsatzes verletzten sich zwei Polizeibeamte leicht. Einer davon ist weiterhin nicht dienstfähig.

Der Tatverdächtige wurde am Montag (14.10.2024) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal wegen des dringenden Tatverdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens Haftbefehl. Als Haftgrund wurde bei dem Wohnsitzlosen Fluchtgefahr angenommen.

Der Tatverdächtige wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Geschädigte und Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter Tel. 06232 137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

