POL-PPRP: Brennender Papiercontainer - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 12.10., 18:30 Uhr, bis zum 13.10.2024, 9:30 Uhr, brachen Unbekannte in einen Raum der St.-Albert-Kirche (Madrider Straße) ein. Aus dem Raum wurden zwei Flaschen Limonade gestohlen. Außerdem wurde eine Tür beschädigt. Wie hoch der Einbruchschaden ist, wird derzeit ermittelt. Haben Sie etwas Verdächtiges an der St.-Albert-Kirche beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Hinweise ...

