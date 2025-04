Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: 4.000 Euro Schaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 38 Jahre alter BMW-Fahrer wartete am Sonntag (27.04.2025) gegen 10.30 Uhr auf Grund der Verkehrslage in der Karlstraße an der Kreuzung zur Leonberger Straße in Leonberg. Zeitgleich war auf der Leonberger Straße ein roter Wagen unterwegs, der so weit rechts fuhr, dass er den BMW streifte. Obwohl der BMW Fahrer hupte, fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich beim Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per Mail unter leonberg.prev@polizei.bwl.de.

