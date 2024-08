POL-PPRP: Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

Ludwigshafen- Oppau (ots) - Während eines starken Gewitters kam es in der Nacht von Donnerstag, den 01.08.24, auf Freitag, den 02.08.24, zu einem Brandausbruch an einem Dachstuhl eines Zweifamilienhauses in Ludwigshafen-Oppau. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Kontrollmaßnahmen dauern jedoch noch an. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe dürfte sich grob geschätzt auf 50.000 - 100.000 ...

