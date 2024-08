POL-PPRP: Vorsicht vor Betrügern - Aktuelle Warnmeldung

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochabend (31.07.2024), gegen 22:30 Uhr, beobachtete ein 35-Jähriger, wie ein unbekannter Mann das Schloss seines in der Krügerstraße abgestellten Fahrrads gewaltsam öffnete und sich mit dem Rad in Richtung Oberstraße entfernte. Er beschrieb den Täter als circa 30-40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und schmächtig. Er habe eine dunkle Schirmmütze, kurze Hosen und einen roten Rucksack ...

