POL-HA: Tödlicher Verkehrsunfall auf dem Volmeabstieg - Frontalzusammenstoß bei Überholvorgang

Hagen-Mitte (ots) - Ein 23-jähriger Mann griff am Donnerstagmittag (23.01.2025) in der Innenstadt einen 35-Jährigen mit einer Metallkette an. Der in Hagen wohnhafte Mann lief gegen 12.00 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt entlang. Dort traf er auf den 23-jährigen Angreifer, der eine Metallkette bei sich hatte und damit versuchte, auf ihn einzuschlagen. ...

