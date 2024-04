Polizei Paderborn

POL-PB: Alkohol - bei Alleinunfall schwer verletzt

Bad Wünnenberg (ots)

(CK) - Am frühen Montagmorgen (22.04., 01.10 Uhr) war ein 16-jähriger Mofa-Fahrer auf der Straße Im Stehbusch in Richtung Haaren unterwegs. In Höhe der Hausnummer 16 geriet er ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte vor eine Hauswand. Dabei wurde er schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

Da der Jugendliche aus Bad Wünnenberg unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Weiterhin stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass an dem Mofa ein nicht aktuelles Versicherungskennzeichen angebracht war. Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden gefertigt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell