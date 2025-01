Polizei Hagen

POL-HA: Ermittlungserfolg der Hagener Kriminalpolizei - Tatverdächtiger nach Einbruch in Schwelmer Lagerhalle in Untersuchungshaft

Hagen/Schwelm (ots)

Bereits in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli 2024 brachen mehrere Täter in eine Lagerhalle in Schwelm ein und stahlen Elektromotorräder sowie 3D-Laser-Drucker. Die Ware im Gesamtwert von über 1 Million Euro transportierten die Täter mit mehreren LKW vom Tatort ab. Erste Sichtungen des vorhandenen Videomaterials der Überwachungskameras führten zu einer Übernahme der Ermittlungen durch das für organisierte Kriminalität zuständige Kriminalkommissariat 22 der Polizei Hagen. Den Ermittlern gelang es, mehrere an der Tat beteiligte Personen zu identifizieren. Am gestrigen 22.01.2025 vollstreckten die Kriminalbeamten mehrere Durchsuchungsbeschlüsse unter anderem in Dortmund, Hagen und Augsburg. Außerdem vollstreckten sie in Dortmund einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen in Hagen gemeldeten 44-jährigen Tatverdächtigen. Dieser befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (sen)

