Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer übersieht Radfahrer beim Abbiegen

Hagen-Boele (ots)

Am Mittwoch (22.01.) übersah ein Autofahrer gegen 20.15 Uhr einen Radfahrer und erfasste ihn mit seinem Pkw. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte der 68-jähirge Seat-Fahrer in der Straße Hoheleye den Parkplatz eines Restaurants verlassen. Beim Abbiegen habe er nach links und rechts geguckt und lediglich ein von links kommendes Auto wahrgenommen, das sich jedoch noch weit genug entfernt befunden habe. Als er daraufhin nach rechts in Richtung Feithstraße abbog, erfasste er einen 35-jährigen Radfahrer. Dieser kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der 68-Jährige kümmerte sich sofort um den Hagener, der mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell