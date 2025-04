Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: 57-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (28.04.2024) gegen 16:30 Uhr im Bereich der Grabenstraße in Markgröningen erlitt ein 57 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen. Der Zweiradlenker befuhr mit seiner Honda die Grabenstraße in Richtung Vaihinger Straße. Zur selben Zeit fuhr ein 39-jähriger Audi-Lenker von der Schillerstraße kommend an den Einmündungsbereich zur Grabenstraße und Vaihinger Straße heran. Hierbei übersah er mutmaßlich den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen und der Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Durch die Kollision und den Sturz erlitt der 57-Jährige schwere Verletzungen, er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle zeitweise gesperrt werden, hierdurch kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

