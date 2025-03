Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Von der Sonne geblendet

Am Montag fuhr eine 18-Jährige gegen einen geparkten Pkw in Göppingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Fahranfängerin mit ihrem Toyota in der Nördlichen Ringstraße in Richtung Schillerstraße. Kurz vor dem Fußgängerüberweg wurde sie wohl von der Sonne geblendet. Deshalb riß sie das Steuer nach rechts und sah den geparkten Mercedes Kombi zu spät. Dem fuhr die Frau in das Heck. Die 18-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Toyota auf rund 4.000 Euro, den am Mercedes auf ca. 8.000 Euro.

Die Unfallgefahr wird durch Blendung aufgrund der auf- oder untergehenden Sonne wesentlich erhöht. Schmutz auf der Frontscheibe kann das Licht streuen und somit die Blendung verstärken, deshalb sollte man diese stets sauber halten. Man sollte Abstand halten während man geblendet wird, da auch der Vordermann geblendet werden könnte und dieser unvorhergesehen seine Geschwindigkeit reduziert. Ob Gefahren auf der Fahrbahn, Fußgänger oder Radfahrer, wenn man von der Sonne geblendet wird, sieht man diese erst später, die Geschwindigkeit ist deshalb anzupassen.

