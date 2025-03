Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Schwer verletzt

Keinen Helm trug ein Radler am Montag in Uhingen. Der Senior wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ulm (ots)

Der 68-Jährige fuhr mit seinem Pedelec in der Alte Holzhäuser Straße. Kurz vor 16.45 Uhr streifte er mit dem Lenker eine Hecke. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte auf die Straße. Mit dem Kopf schlug der Senior auf dem Asphalt auf. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. An dem Fahrrad entstand geringer Schaden.

Die Polizei rät zur Umsicht und empfiehlt, beim Radfahren Helm zu tragen: Von jährlich über 70.000 verletzten Radlern erleidet etwa ein Drittel gefährliche Schädelhirnverletzungen. Die Hälfte der getöteten Radler stirbt an einer Kopfverletzung. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

