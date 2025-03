Polizeipräsidium Ulm

Deutlich zu schnell war ein Autofahrer am Montag bei Nellingen.

In den Morgenstunden führte die Polizei zwischen Merklingen und Nellingen Geschwindigkeitsmessungen durch. Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem BMW von Merklingen in Richtung Nellingen. In einem 70 km /h Bereich fuhr er deutlich zu schnell. Er wurde mit einer Geschwindigkeit von 104 km/h gemessen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 200 Euro und einem Punkt in Flensburg.

