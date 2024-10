LPI-J: Manipulierter E-Scooter

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Ein bislang unbekannter Einbrecher drang am vergangenen Wochenende gewaltsam in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Burgstraße ein. Ein Verschlag wurde durchwühlt, jedoch fand der Täter nichts Passendes zum Stehlen auf. Anschließend verließ er den Kellerbereich auf dem Weg, wie er gekommen ist. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Straftat aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr