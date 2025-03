Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (AA) Aalen/A7 - Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Montag überschlug sich ein Auto auf der A7.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Aalen und Heidenheim. Der 55-jährige Fahrer eines Peugeot fuhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Ulm und wechselte auf den linken Fahrstreifen. Auf dem linken Fahrstreifen fuhr ein 22-Jähriger mit seinem VW. Dessen Geschwindigkeit hatte der Peugeot Fahrer falsch eingeschätzt. Um einen Unfall zu vermeiden wich der Fahrer des VW nach links aus. Dort prallte er gegen einen Bordstein und der VW schleuderte nach rechts. Im Anschluss prallte er mit dem Peugeot zusammen. Anschließend geriet der VW in den Grünstreifen und überschlug sich. Auf dem rechten Fahrstreifen kam der VW zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde der 22-JÄhrige leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Peugeot Fahrer blieb unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite VW musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 14.000 Euro.

