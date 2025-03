Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)(KIB) Vermisstenfahndung des Polizeipräsidium Mainz - 16-jährige Nina L. wohlbehalten angetroffen.

Ulm (ots)

Bezugnehmend auf unsere Pressemitteilung vom 12.03.2025 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5989461) kann die Vermisstenfahndung eingestellt werden.

Die seit dem 09.03.2025 vermisste 16-jährige Nina L. aus Kerzenheim wurde am 14.03.2025 durch Kräfte der Polizei in Bayern angetroffen und im Anschluss an die Eltern übergeben. Wir bitten die Medien, die veröffentlichten Fotos der Vermissten zu löschen.

+++++++

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell