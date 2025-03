Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 16.03.2025

Goslar (ots)

Führerscheinbeschlagnahme nach Trunkenheitsfahrt Ein rasender sowie schlangenlinienfahrender Pkw auf der A7, aus Richtung Süden kommend, wurde der Polizei Seesen, am Morgen des 15.03.2025, gegen 06:30 Uhr, gemeldet. Ein in gleicher Richtung fahrender Zeuge wurde auf den Fahrzeugführer, welcher seinen Weg Nähe Kassel ins fast über 150 km entfernte Seesen fand, aufmerksam und wählte folgerichtig den Notruf. Der 25-jährige Pkw-Fahrer konnte noch am Steuer sitzend, in der Seesener Innenstadt, festgestellt werden. Auf Grund des deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruchs wurde mit dem Mann ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,95 Promille ergab, sodass der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt werden mussten. Weiterhin wurde eine Blutprobe bei dem 25-Jährigen angeordnet sowie ihm die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ebenfalls am Samstag, den 15.03.2025, gegen 14:15 Uhr, konnte während einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Bismarckstraße festgestellt werden, dass der 23-jähriger Fahrer eines BMW nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Bei der routinemäßigen Überprüfung wurde bekannt, dass der 23-Jährige bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Gegen den Fahrer wurde erneut ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

i.A. Schneider, PKin

