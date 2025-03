Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 13.03.2025

Goslar (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in Vienenburg ein und entwendeten ein Mountainbike.

Der oder die Täter zerstörten die Zugangstür zu dem Fahrradgeschäft in der Goslarer Straße und entwendeten anschließend ein Mountainbike der Marke Orbea. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen oder Wahrnehmungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Insbesondere Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Umfeld des Tatortes sind dabei von Bedeutung. Auch Personen, die durch laute Geräusche in der Nacht aufmerksam geworden sind, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen mitzuteilen. Für Hinweise steht die Rufnummer (05321) 3390 zur Verfügung.

+++

In Bad Harzburg verursachte ein alkoholisierter Autofahrer in den frühen Morgenstunden einen schweren Verkehrsunfall.

Einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Harzburg fiel gegen 2.20 Uhr in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße ein VW Golf auf, der beim Entdecken der Polizei sofort beschleunigte. Anhaltesignale missachtete der Fahrer und setzte seine Fahrt über verschiedene Straßen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Göttingerode fort. In Höhe der Tankstelle bog der Fahrer in die Bäckerstraße ab, verlor aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, gelangte über den Gehweg auf den angrenzenden Grünstreifen und durchbrach anschließend einen Grundstückszaun, bevor der Pkw gegen eine Hauswand prallte und zum Stehen kam.

Der 29-jährige Fahrer aus Goslar sowie sein gleichaltriger Harzburger Beifahrer wurden leicht verletzt und dem Krankenhaus zugeführt. Der Fahrzeugführer stand unter Alkoholbeinfluss, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwarten nun diverse Strafverfahren. An dem VW Golf entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell