POL-GS: Polizei Goslar sucht Zeugen für Unfallflucht

Goslar (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zu zwei Einbrüchen im Ortsteil Vienenburg. Bislang Unbekannte verschafften sich in der Zeit der Zeit von Sonntag, 18:00 Uhr bis Montag, 10:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße Schiffgraben und durchwühlten mehrere Räume. Am Montag drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 11:30 Uhr bis ...

mehr