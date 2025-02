Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb flüchtet mit Mülltonne

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Königsbrügge hat ein Unbekannter ein Werkzeug eines Gartenbetriebs am Montag, 10.02.2025, in einer gelben Mülltonne deponiert und sich vom Tatort entfernt.

Zeugen beobachteten gegen 08:40 Uhr, einen fremden Mann auf einem Hausgrundstück zwischen den Einmündungen Am Tempel und Auf dem Calvinenfelde. Er versuchte nicht aufzufallen, stellte eine leere Mülltonne an der Königsbrügge bereit und ging zu einem Nachbargrundstück. Dort war eine Garten- und Landschaftsbaufirma im Einsatz. Er nahm einen Trennschleifer der Marke Stiehl, Typ TS 420 der Firma und deponierte sie in der Mülltonne. Mit seiner Beute trat er die Flucht in Richtung Auf dem Calvinenfelde und Prießallee an und verschwand schließlich.

Zwei Zeugen beschrieben den gerufenen Streifenbeamten einen Mann, den sie, aus der Ferne beobachtend, für den Dieb hielten. Bei der Kontrolle auf dem Ehlentruper Weg klärte sich der Irrtum auf, es war nicht der verdächtige Mann.

Gesucht wird ein Tatverdächtiger mit dieser Beschreibung der Zeugen:

Der schlanke Mann war zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Er trug eine dunkle Jacke und eine graue Wollmütze. Er soll einen Dreitagebart und ein südländisches Aussehen besitzen.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell