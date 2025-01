Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 22.01.25

Eschwege (ots)

Unfall beim Einparken

Um 21:31 Uhr parkte gestern Mittag ein 50-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw am "Neustädter Kirchplatz" in Eschwege ein und beschädigte dabei mit der Anhängekupplung des Autos einen geparkten VW Polo, wodurch geringer Sachschaden von ca. 250 EUR entstand.

Wildunfall

Um 06:46 Uhr befuhr heute Morgen ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit einem Pkw die K 34 zwischen Alberode und Germerode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Der Sachschaden am Auto wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Sachbeschädigung

Am gestrigen Nachmittag wurde durch eine Zeugin bemerkt, dass die Außentür (Schiebetür) der ehemaligen Sparkasse in der Herrengasse in Eschwege offen stand. Bei Nachschau stellte sie auch fest, dass die im Innenbereich liegende Schiebetür ebenfalls geöffnet war. Bei Anzeigenaufnahme konnte festgestellt werden, dass Unbekannte die äußere Schiebetür gewaltsam geöffnet hatten, wodurch die Verriegelung beschädigt wurde. Entwendet wurde augenscheinlich nichts, so dass ein Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch eingeleitet wurde. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Um 15:59 Uhr fuhr gestern Nachmittag ein 70-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw von Hirschhagen kommend in Richtung Leipziger Straße und beabsichtigte kurz nach dem Bahnübergang nach links in Richtung Hessisch Lichtenau abbiegen, wo er zunächst verkehrsbedingt anhalten musste. Dahinter befand sich eine 25-Jährige aus Helsa mit ihrem Pkw. Als der 70-Jährige bemerkte, dass er mit der Fahrzeugfront zu weit in die Straße ragte, setzte er sein Auto etwas zurück und fuhr dadurch gegen den dahinterstehenden Pkw. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Da der 70-Jährige anschließend weiterfuhr, wird nun auch wegen Unfallflucht ermittelt.

Polizei Witzenhausen

Papier an Kindergarten entzündet

Um 20:14 Uhr wurden am gestrigen Abend drei Jugendliche dabei beobachtet, wie sie im Bereich der Kindertagesstätte in der Walburger Straße in Witzenhausen einen Stapel Papier entzündeten. Dadurch wurde ein Holzbalken der Fassade und der Putz durch den Ruß beschädigt, wodurch geringer Sachschaden entstand. Das Feuer ging dann von selbst aus, ein Einsatz der Feuerwehr war daher nicht erforderlich. Ebenfalls wurde durch die Personengruppe der Inhalt des Mülleimers an der dortigen Bushaltestelle angezündet, die brennenden Materialien dann aber herausgenommen, so dass an dem Mülleimer kein Sachschaden entstand. Im Zuge der Fahndung konnte eine 14-Jährige aus Witzenhausen ermittelt werden, die Ermittlungen zu den anderen tatverdächtigen Jugendlichen dauern noch an. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

