Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit gestohlenen Schlüsseln Fahrzeuge entwendet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Mitte- Unbekannte stahlen am Freitag, 07.02.2025, und am Samstag, jeweils einen Fahrzeugschlüssel und anschließend den dazugehörigen PKW.

Ein Dieb gelangte am Freitag, gegen 12:30 Uhr, unbemerkt in die Räumlichkeiten einer Praxis an der Westerfeldstraße, nahe der Beckhausstraße. Dort entwendete er eine Bauchtasche, in der sich unter anderem auch der Fahrzeugschlüssel zu einem roten Audi Q2 mit Bielefelder Kennzeichen befand. Um 13:00 Uhr bemerkte die Eigentümerin den Diebstahl ihres Fahrzeugs und benachrichtigte die Polizei. Der Audi konnte auf einem Parkplatz in der Herforder Straße - nahe der Hertha-König-Straße - geortet, um 15:40 Uhr aufgefunden und sichergestellt werden.

Am Samstag griff ein Täter an der Luisenstraße, nahe der Teutoburger Straße, in einem Mitarbeiterbüro eines Supermarktes unberechtigt in eine Jackentasche. Er stahl einen VW Schlüssel und entfernte sich mit dem dazugehörigen schwarzen VW UP mit Bielefelder Kennzeichen. Die Tatzeit lag zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr. Bei der Absuche der Umgebung konnten Streifenbeamte den gesuchten VW Up in der Lemgoer Straße in Höhe Hausnummer 17 geparkt auffinden.

Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen oder den aufgefundenen Fahrzeugen geben könne, wenden sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0.

