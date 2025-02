POL-BI: SUV schleudert über schneebedeckte Fahrbahn

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei fragt, wer kann Hinweise zu einem Autoteilediebstahl am Samstag, 08.02.2025, an einem Mercedes Geländewagen in der der gleichnamigen Parallelstraße des Niederwall geben? Eine Autofahrerin parkte die Bielefelder Mercedes G-Klasse zwischen 14:00 Uhr und 16:20 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Richtung der Detmolder Straße. Das Auto stand zwischen den Einmündungen der ...

mehr