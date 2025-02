LPI-G: Ermittlungen zu Sachbeschädigung

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Mehrere Polizeistreifen rückten gestern Abend (09.02.2025) in die Windmühlenstraße aus, nachdem ein Familienstreit zwischen einem 35-jährigen Mann und einer 31-jährigen Frau eskalierte. Im Zusammenhang mit dem Streit wurde die 31-Jährige verletzt. Die Beamten trafen in der Wohnung den äußerst aggressiven 35-Jährigen an. In der Folge leistete dieser massiv Widerstand, welcher ...

mehr