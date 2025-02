Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handgranate war Spielzeug Ergänzungsmeldung zum Polizeieinsatz am 28.01.2025

Gera (ots)

Gera: Im Zuge von Bauarbeiten am 28.01.2025 wurde in einer leerstehenden Wohnung in der Meuselwitzer Straße ein handgranatenähnlicher Gegenstand aufgefunden und von Fachkräften des Thüringer Landeskriminalamtes gesichert. (LPI Gera berichtete am 28.01.2025) Im Ergebnis der Untersuchung stellte sich heraus, dass es sich um eine Spielzeuggranate aus Plastik handelte. Hinweise zu dem Eigentümer des Spielzeuges liegen nicht vor. (KR)

