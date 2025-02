LPI-G: Zigarettenautomat beschädigt

Altenburg (ots) - Altenburg: Ein 19-jähriger Mann löste am Samstag, den 08.02.2025 gegen 21:10 Uhr, in der Wallstraße und Hillgasse einen Polizeieinsatz aus. Der 19-Jährige, welcher sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, legte sich in der Wallstraße auf die Fahrbahn. Zum Glück wurde er hierbei nicht verletzt. Nach Eintreffen der hinzugerufenen Polizei, entfernte sich der 19-Jährige ...

