Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Altenburg:

Altenburg (ots)

Altenburg: Ein 19-jähriger Mann löste am Samstag, den 08.02.2025 gegen 21:10 Uhr, in der Wallstraße und Hillgasse einen Polizeieinsatz aus. Der 19-Jährige, welcher sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, legte sich in der Wallstraße auf die Fahrbahn. Zum Glück wurde er hierbei nicht verletzt. Nach Eintreffen der hinzugerufenen Polizei, entfernte sich der 19-Jährige zunächst fußläufig, konnte jedoch in der Hillgasse angetroffen werden. Der unter dem Einfluss von Alkohol stehende Mann trat unvermittelt in Richtung der Polizeibeamten und bespuckte diese, woraufhin dieser gefesselt werden musste. Die Beamten blieben unverletzt. Der 19-Jährige wurde anschließend in die Obhut medizinischer Fachkräfte gegeben. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

