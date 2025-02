Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter nach Flucht vor der Polizei gestellt

Altenburg (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag gegen 03:00 Uhr entzog sich ein VW-Fahrer im Bereich der Geraer Straße einer Verkehrskontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Der 38-jährige Mann raste in der Stadt durch mehrere Straßen bis zur Mittelstraße, ließ dort sein Fahrzeug zurück und setzte seine Flucht vor der Polizei fußläufig fort. In einer Kleingartenanlage konnte er schließlich durch die eingesetzten Beamten gestellt werden. Im nicht zugelassenen Pkw des offensichtlich unter Drogeneinfluss stehenden Mannes wurde Einbruchswerkzeug gefunden. Weiterhin ist er seit mehreren Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Kennzeichen am Fahrzeug waren mit gefälschten Siegelmarken versehen. Gegen den hinreichend polizeilich bekannten Intensivtäter wurden mehrere Anzeigen u.a. wegen Urkundenfälschung, Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und der Durchführung eines illegalen Straßenrennens erstattet.

