LPI-G: E-Scooter-Fahrer im Rauschzustand erwischt

Greiz (ots) - Weida. Am Samstag den 08.02.2025 ereignete sich gegen 09:35 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich des Roßmäßlerweges in Weida, beim welchem die 93-jährige Verursacherin leicht verletzt wurde. Die Fahrerin befuhr mit ihrem PKW, Opel den Roßmäßlerweg und wollte hier in den Fichteweg einbiegen, schätzte jedoch die Kurve falsch ein und kam mit der Front ihres PKW an einem steinernen Blumenkasten zum Stehen. ...

